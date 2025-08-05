Over 1,300 Activists Demand End to Iran’s Brutal Anti-Afghan Crackdown
“Deporting ‘illegal migrants’ is a euphemism for inhumane treatment of all migrants”
Over 1.5 Million Afghans Forcibly Deported from Iran So Far in 2025
In a joint letter posted online, 1,362 Iranian and Afghan activists, filmmakers, journalists, and citizens have condemned the Islamic Republic’s escalating campaign of anti-Afghan sentiment and mass deportations. The letter denounces what it describes as the “inhumane and degrading” treatment of Afghan migrants in Iran, warning that recent actions by the authorities amount to collective punishment of one of the country’s most vulnerable communities.
“This is nothing but a pretext to take revenge for Israel’s criminal attack on the most voiceless and oppressed migrant minority. This accusation is not leveled against a few individuals or groups within this community of millions, but rather against all Afghans collectively,” the signatories say in the letter
Deportations have surged at an unprecedented scale, with more than 1.5 million Afghans expelled so far from Iran in 2025,. At least 70% of these individuals were forcibly removed. Alarmingly, children make up approximately 25% of those deported.
Following the war with Israel and a July 6 deadline for undocumented migrants to leave, daily expulsions reportedly spiked from 5,000 to as many as 30,000, targeting even those with legal residency. In this post-war climate, Iranian authorities have intensified their campaign against Afghans, accusing them of “espionage” and portraying them as potential “Israeli spies”—rhetoric that has fueled longstanding discrimination and exposed Afghan migrants to heightened violence.
These mass expulsions have created a worsening humanitarian crisis in Afghanistan, where over 1.9 million returnees this year alone have overwhelmed an already fragile economy and food system. Most deportees arrive at the border with no shelter or resources, while women and girls face heightened risks under Taliban rule, including denial of education and basic rights.
The signatories of the letter call on the Islamic Republic to immediately end these mass deportations and arbitrary arrests. They also urge Iranian society to speak out against what they describe as the “normalization of state-backed injustice” and stand in solidarity with Afghan migrants.
Read the full letter below.
Letter from Over 1,300 Iranian and Afghan Activists, Filmmakers, Journalists, and Citizens
The wave of anti-Afghan sentiment in Iran, which in recent months has been expanding at an unprecedented rate, has now reached its peak under the Islamic Republic. The expulsion of migrants—previously justified with unsubstantiated claims such as “altering the demographic composition,” “raising unemployment and worsening Iran’s economic problems,” and “increasing crime”—has now, since the start of the 12-day war [between Iran and Israel], been framed with a new baseless accusation: labeling Afghans as “key elements of espionage and infiltration networks.” This is nothing but a pretext to take revenge for Israel’s criminal attack on the most voiceless and oppressed migrant minority. This accusation is not leveled against a few individuals or groups within this community of millions, but rather against all Afghans collectively.
We are well aware that the term “deporting illegal migrants” is a euphemism for inhumane treatment of all migrants, whether documented or undocumented. The brutal and degrading methods of arrest, transfer, detention in camps, and subsequent deportation—even of those who possess legal immigration documents—have instilled immense fear and helplessness not only among recent Afghan refugees but also among Afghan-born and Afghan-descended individuals who were born in Iran, have lived there for decades, and consider Iran their home. In recent days, we have witnessed news and images of the way these people are treated, searched, and expelled by the authorities—images that provoke nothing but shame, anger, and outrage.
We, the undersigned, call on the Islamic Republic to immediately end its inhumane treatment of Afghans in Iran. We also urge all citizens not to remain silent in the face of this blatant injustice. We ask you to break this silence and indifference—which the authorities interpret as complicity and “national will”—through humane, persuasive, and supportive means. The injustice being inflicted today upon Afghans and other voiceless minorities destroys, above all, the very values we claim to stand for: humanity, justice, and freedom. Let us not be indifferent to the normalization of such oppression, and let us not add to the suffering of those who consider Iran their homeland.
Signatures:
